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12 грудня • оновлено в 15:48
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"Секс на новому матраці": нардепка спіймалася на інтимному листуванні в Раді. Фото

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Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова переписувалася про секс на "новому матраці" під час засідання Верховної Ради.

Інтимне листування нардепки потрапило на фото. Як повідомляє "Інформатор", інцидент трапився під час ранкової сесії ВР, де обговорювали закон “Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО” (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Третьякова листувалася зі своїм чоловіком Сергієм Поповим. Згідно з повідомленнями, він замовив новий матрац, який мають вже сьогодні привезти.

Галина Третьякова спіймалася на інтимному листуванні

Галина Третьякова спіймалася на інтимному листуванні

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Депутатка дуже емоційно відреагувала на таку новину й написала, що любить його ще сильніше за новий матрац.

"Урааааааааа. Люблю тебе ще сильніше за матрац. Секс на новому матраці. Урааааа”, – написала Третьякова.

Попов відреагував на це усміхненими смайликами.

Згідно з інформацією з персональної сторінки Третьякової у Facebook, з Поповим вони одружилися 21 вересня 2019 року.

Галина Третьякова переписувалася у Раді про секс на новому матраці

Галина Третьякова переписувалася у Раді про секс на новому матраці

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 жовтня нардеп Богдан Яременко потрапив у секс-скандал у Раді: під час засідання він домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

  • Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в застосунку для знайомств Tinder.

  • Пізніше у секс-скандал потрапила депутатка Олександра Клітіна. Стало відомо, що вона нібито отримала свою посаду через ліжко.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Галина Третьякова
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
На новому матраце и анал не табу.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Озабоченная старуха
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