Мечты, мечты, где ваша сладость?

Шёл 20.. год.

Президент России выступает на Валдайском форуме.

Он в строгом черном костюме, в маленьких ботинках на огромных каблуках. На голове у него шляпа-колпак, на которой красно зелёными буквами написано: "Президент всея Руси!"

"Дарагие россияне! - начинает он, - я уже немолодой человек и я твёрдо решил..". Скупая мужская слеза стекает с его левого глаза, правый глаз тоже наполнен слезами. "Нееет"Ю, - истошно визжит одна участница форума. "Не хотим, не пустим". "Нет", - выдыхают все участники форума. И ударная волна от их выдоха достигает берегов Америки. Огромные волны настигают штат Флориды. В панике все жители Флориды собирают вещи и уезжают из штата.

Так впоследствии родилось новое секретное оружие - "Валдайпутин". И противодействия ему США не могут найти до сих пор.

"Ну, что вы такое придумали?" - криво улыбаясь сказал В.В.

"Я никогда не брошу свой народ, я всегда буду с вами. Кому я могу доверить вас?". "Никому, никому", - заверещал форум.

И вторая ударная волна достигла берегов штата Техас.

Паника в Америке нарастала с каждой минутой.

"Но вы смотрите, что происходит в мире", -продолжал президент.

"С нашей православной святой веры сделали посмешище. Какой-то Константинопольский завистник считает, что может распоряжаться святой Русской церковью. Да у нас-то церковь была, когда Константинополь только строили. Мы не можем с ним находиться в одной Вере, не можем"!

"Не можем", - выдохнул из себя форум. И третья самая большая волна приближалась к штату Калифорния.

Мы уже посылали наших крупнейших бизнесменов Петрова и Баширова в Солсбери с флаконом духов "Новичок" достучаться до святого Петра и поговорить с ним. Но пока не получается.

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"Это, так сказать, на духовном уровне. А что делается в мире? Мы мирная страна, мы никогда ни одной пяди земли ни у кого не забирали. Со дня сотворения мира, со дня Адамы и Евы нам досталось 17 млн кв. километров земли, на который испокон веков жили русские люди, всегда говорили на русском языке, слушали русские песни и частушки, отражали любые нападения татар, печенегов, укров, немцев, французов и разных прочих шведов.

Мы ни на кого не собираемся нападать, но если мы почувствуем, что хоть одну пядь земли кто-то захочет у нас забрать, возмездие будет неотвратимым. Мы сами погибнем, но мы все будем в раю, а они все будут гореть в аду. Пусть знают это".

"Пусть знают", - яростно заревел форум и начал бить в ладоши.

И огромный цунами накрыл Америку.

В это время зазвонил телефон. Звонил президент Штатов.

"Я прошу Вас, Владимир Владимирович, не губите нас!!! Чуть потише".

"Ладно", - сказал Путин. "Потише, а то некому будет нас уничтожать, и в рай не попадём".

"А сейчас я хотел бы исправить одну историческую несправедливость", - продолжал он. "Вы все знаете, что шахиды, которые убивают неверных, попадают в рай и их ласкают 70 девственниц (Гурий). И они имею 80000 слуг. Мы что, хуже? Но для этого нам нужно стать мусульманами. Один Владимир нас крестил, другой Владимир поведёт вас верной дорогой к Аллаху.

Вы согласны вместе со мной идти этой дорогой?".

"Да! - радостно выдохнул форум, - мы все хотим быть в раю".

Путин улыбнулся. Но в это время в его ушах послышался какой-то стук.

И он... проснулся. В дверь стучал начальник охраны.

Владимир Владимирович, к вам генерал Золотов.

"Почему так рано?" - удивился он.

- Рановато, конечно, всего 12 часов дня.

Вошёл генерал Золотов.

- Есть одна неприятная новость. Какой-то Навальный вызывает вас на дуэль.

- На дуэль?- удивился Путин. А где моё кимоно?

- Он не хочет в кимоно. Он хочет дуэль по лжи и лицемерию.

- Ну, не волнуйся, - улыбнулся Путин - в этом искусстве я непобедим.

Когда Золотов ушёл, Путин вспомнил свой сон. "Идея неплохая", - подумал он. И переход в мусульманство тоже интересен. Надо будет поговорить с Гундяевым.

Ещё надо бы позвонить президенту Штатов, пусть пошлёт пару ракет, а то мы в рай никак не попадём!