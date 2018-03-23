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Дмитро Бабкін
Дмитро Бабкін
ВійськовийВсі статті автора

Секретная бомба Путина

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Одно могу сказать — по расшатыванию Украины изнутри кремлёвские кураторы проекта "Наша Надя" и в подмётки не годятся кураторам проекта "Семён Семенченко". Топорно. Примитивно. Агрессивно. Чудовищно.

Савченко - не пуля, а та самая, секретная бомба путина с атомным двигателем и непредсказуемой траекторией.

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"Курсы ВГИКа", даже неоконченные, сделали из Константина Гришина более изощренного и более скользкого резидента Кремля в Киеве. На мой взгляд, нашим силовикам было труднее бороться с организованной Семенченко блокадой, ввиду вовлеченности в "процесс" огромного количества долбо*бов со сп**жеными в АТО гранатами, чем с одиночкой-бомбисткой Савченко. Путин ещё пожалеет о том, что, пользуясь случаем, не "пригласил" Наде в тюрьму ВГИКовских "преподавателей" Кости Гришина.

Радует то, что оба проекта обезврежены и наработали огромное количество яда для изобретения вакцины от "фрик-майданов".

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Дмитро БабкінДмитро Бабкін
Тема
справа Савченко
Особа
Семен Семенченко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрия Бабкина
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