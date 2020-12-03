Секретарем Житомирської міськради обрали представника від "Слуги народу"

Гліб Іванов Політика 18:29, 3.12.2020

Секретарем Житомирської міської ради було обрано представника партії "Слуга народу" Віктора Клімінського. Він працюватиме разом із мером Сергієм Сухомлином від "Пропозиції".

Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії, що відбулася у четвер 3 грудня. Кандидатуру Клімінського підтримало 27 з 40 присутніх.

Крім того, напередодні сесія Коростенської районної ради також обрала представника від "слуг" головою ради. Нею стала 35-річна Юлія Гаєвська

Нагадаємо, 27 листопада Житомирська обласна рада обрала своїм головою Володимира Федоренка, який до цього працював першим заступником очільника обладміністрації Віталія Бунечко та йшов на місцевих виборах першим номером у списку "Слуги народу". Він став першим очільником обласної ради, який представляв партію президента.

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