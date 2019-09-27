Секретар РНБО Данилюк підтвердив інформацію OBOZREVATEL про свою відставку

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади.

Першим про це повідомив OBOZREVATEL. Пізніше інформацію підтвердили в Офісі президента і сам Данилюк, хоча спочатку іронічно віджартовувався в Facebook. Політик цікавився у фоловерів щодо ідей з приводу його працевлаштування.

Як стверджують наші джерела, Данилюк має намір стати послом України у Великобританії або США.

Олександр Данилюк 24 канал

Раніше ЗМІ повідомляли, що Данилюк розглядався як кандидат на посаду надзвичайного і повноважного посла України в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, який відповідав у команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову і економічну діяльність, був призначений секретарем РНБО.

Пізніше Данилюк розкрив розмір зарплати на посаді секретаря РНБО. На своїй посаді глава відомства презентував новий план розвитку Донбасу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вирішив замінити 12 послів України у світі.

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