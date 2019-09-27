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27 вересня • оновлено в 18:43
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Секретар РНБО Данилюк підтвердив інформацію OBOZREVATEL про свою відставку

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади.

Першим про це повідомив OBOZREVATEL. Пізніше інформацію підтвердили в Офісі президента і сам Данилюк, хоча спочатку іронічно віджартовувався в Facebook. Політик цікавився у фоловерів щодо ідей з приводу його працевлаштування.

Як стверджують наші джерела, Данилюк має намір стати послом України у Великобританії або США.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

24 канал

Раніше ЗМІ повідомляли, що Данилюк розглядався як кандидат на посаду надзвичайного і повноважного посла України в США.

Данилюк підтвердив інформацію OBOZREVATEL про свою відставку
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Данилюк підтвердив інформацію OBOZREVATEL про свою відставку

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, який відповідав у команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову і економічну діяльність, був призначений секретарем РНБО.

Пізніше Данилюк розкрив розмір зарплати на посаді секретаря РНБО. На своїй посаді глава відомства презентував новий план розвитку Донбасу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вирішив замінити 12 послів України у світі.

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Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Не вынесла душа поэта позора мелочных обид... ))
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Иванович Василий
Иванович Василий
Судя по логике - шаг, напрямую связанный с публикацией беседы Трампа и Зе. Так что, карьера посла - уже послана подальше: он - уже посланец, хоть пока и самозванец (сам себя послал из Совета национальной безопасности и обороны).
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
«Слуги народа» - это одна команда. Поэтому, если заявление об отставке подаёт Богдан, то в отставку уходит Данилюк.
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Цуканов Евгений, слуги нашли других хозяев, более богатых )
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