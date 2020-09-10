Секретар РНБО Данілов заявив, що в Україні потрібні дві мови. Відео

Данілов заявив про необхідність функціонування двох мов в Україні.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що українці мають вільно володіти двома мовами – державною, а також англійською.

Такою думкою він поділився в ефірі програми "Хард із Влащенко" на каналі "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, на запитання ведучої про те, яке з питань національної безпеки турбує чиновника найбільше, окрім війни, Данілов зазначив, що це система української освіти, "в широкому сенсі цього слова".

"Ви знаєте, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов'язково має бути англійська – мова нашого розвитку", – сказав секретар РНБО.

На його думку, саме англійською як другою мовою повинні володіти українці, зокрема, ті, котрі працюють у галузі освіти.

"Треба розуміти, що весь світ науковий, діловий – це англійська мова, так сталося", – пояснив свою думку щодо цього Данілов.

(Слова секретаря РНБО про дві мови в Україні – на відео з 53-ї хвилини)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Данілов заявив, що російська мова у жодному разі не може бути другою державною в Україні. За його словами, питання мови є принциповим для нашої держави.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!