Щопівроку чиновник має проходити перевірку на "детекторі брехні" – Гриценко

Партія "Громадянська позиція" у парламенті серед перших ініціатив запропонує провокацію хабара та перевірки на поліграфі.

Про це 11 липня розповів лідер політсили Анатолій Гриценко під час зустрічі з працівниками підприємства "Транссервіс-1" у селі Басівка Пустомитівського району на Львівщині, повідомляється на сторінці партії у Facebook.

"Щопівроку чиновник має проходити поліграф. "Детектор брехні" покаже, хто і як працює. Половина чиновників звільниться сама. Інша половина працюватиме чесно, прозоро, ефективно", – сказав політик.

Анатолій Гриценко Facebook "Громадянської позиції"

"Ще одна ініціатива – це провокація хабара. Уявіть, що ви – чиновник. До вас приходить родич і пропонує хабар. Якщо слина потекла і спокусився – виведуть під білі рученьки правоохоронці. Як тримався гідно – працюй далі", – додав Гриценко.

Зустріч із Гриценком Facebook "Громадянської позиції"

Зустріч із Гриценком Facebook "Громадянської позиції"

Зустріч із Гриценком Facebook "Громадянської позиції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі мережі вставили епізод із передвиборчого ролика з лідером партії "Громадянська позиція" Анатолієм Гриценком у сцену культового серіалу "Гра престолів".

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