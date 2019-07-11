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Щопівроку чиновник має проходити перевірку на "детекторі брехні" – Гриценко

1.7т Читати матеріал російською

Партія "Громадянська позиція" у парламенті серед перших ініціатив запропонує провокацію хабара та перевірки на поліграфі.

Про це 11 липня розповів лідер політсили Анатолій Гриценко під час зустрічі з працівниками підприємства "Транссервіс-1" у селі Басівка Пустомитівського району на Львівщині, повідомляється на сторінці партії у Facebook.

"Щопівроку чиновник має проходити поліграф. "Детектор брехні" покаже, хто і як працює. Половина чиновників звільниться сама. Інша половина працюватиме чесно, прозоро, ефективно", – сказав політик.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Facebook "Громадянської позиції"

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"Ще одна ініціатива – це провокація хабара. Уявіть, що ви – чиновник. До вас приходить родич і пропонує хабар. Якщо слина потекла і спокусився – виведуть під білі рученьки правоохоронці. Як тримався гідно – працюй далі", – додав Гриценко.

Зустріч із Гриценком

Зустріч із Гриценком

Facebook "Громадянської позиції"

Зустріч із Гриценком

Зустріч із Гриценком

Facebook "Громадянської позиції"

Зустріч із Гриценком

Зустріч із Гриценком

Facebook "Громадянської позиції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі мережі вставили епізод із передвиборчого ролика з лідером партії "Громадянська позиція" Анатолієм Гриценком у сцену культового серіалу "Гра престолів".

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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