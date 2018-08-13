Щонайменше 130 осіб загинуло внаслідок боїв за місто Газні в Афганістані

Унаслідок запеклих боїв з талібами за східне афганське місто Газні загинуло не менше 130 осіб, з яких близько 30 - цивільні. У Кабулі сподіваються якнайшвидше звільнити місто від талібів.Атака бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан" на розташоване на сході Афганістану місто Газні призвела до загибелі не менше 130 осіб протягом останніх чотирьох днів. Такі дані щодо загиблих назвали в понеділок, 13 серпня, в міністерстві оборони Афганістану, передає інформагенція dpa.

За інформацією афганського відомства, близько 30 загиблих - представники мирного населення, решта - афганські силовики. Також у оборонному відомстві повідомили про виявлення 50 спецпризначенців, котрих два дні тому оголосили зниклими безвісти. Всі вони - живі й здорові, наголошується в повідомленні.

На даний момент на місто, що опинилося під контролем талібів, з чотирьох сторін ведуть наступ урядові війська та сили безпеки, зазначили в міністерстві.

Бойовики "Талібану" атакували місто Газні ще 10 серпня. Газні розташоване на важливій дорозі, що з'єднує північ та південь і сполучає найбільші міста країни - Кабул і Кандагар. Остаточна втрата контролю над містом була б значною поразкою афганського уряду у боротьбі проти "Талібану", зауважує dpa.

На даний момент з міста надходить суперечлива інформація щодо того, хто саме контролює більшу його частину - таліби чи урядові війська. Через пошкодження ліній електропередачі зв'язку з містом практично немає.

Раніше у Кабулі повідомляли про 100 загиблих або зниклих безвісти афганських військових і силовиків під час боїв за Газні.