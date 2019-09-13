"Щодо чортів не дзвонив!" Баканов розповів про особисті розмови із Зеленським

Глава Служби безпеки Іван Баканов розповів, що президент України Володимир Зеленський постійно йому телефонує, але не питає про "чортів".

Про це керівник СБУ розповів у коментарі ЗМІ на форумі YES у Києві в п'ятницю, 13 вересня.

"Дзвонить часто, але щодо чортів він, в принципі, не дзвонив", – повідомив силовик.

Також Баканов додав, що задоволений роботою президента Зеленського за перші декілька місяців президентства. Він підкреслив, що зараз зосереджений на своїй роботі в СБУ.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський вигнав із залу Ярослава Годунка під час візиту глави держави на Київщину. Після закінчення засідання Зеленський сказав: "Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта".

Водночас президент назвав чиновника розбійником, оскільки Годунок був засуджений на п'ять років позбавлення волі за трьома статтями: перевищення повноважень, розбій і порушення недоторканності житла.

Пізніше Баканов заявив, що президент Зеленський не говорив із ним про секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка.

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