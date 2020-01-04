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4 січня • оновлено в 12:36
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"Щоб зупинити війну": Трамп зізнався у вбивстві Сулеймані

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Президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення вбити іранського генерала Касема Сулеймані, "щоб зупинити війну, а не почати її".

Під час прес-конференції у Флориді американський президент сказав, що "царство терору" Сулеймані "закінчилося" після удару по аеропорту Багдад в п'ятницю, повідомляє OBOZREVATEL.

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"Військові США завдали бездоганний точний удар, який убив терориста номер один. Сулеймані задумував неминучі і зловісні напади на американських дипломатів і військових, але ми зловили його на гарячому і знищили", – заявив Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Раніше OBOZREVATEL писав, що у Вашингтоні (США) відхрестилися від авіаударів в районі міста Таджі в 30 кілометрах від Багдада (Ірак), які завдали в ніч на 4 січня. Сили міжнародної коаліції заперечують свою участь в події.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Дональд Трамп
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