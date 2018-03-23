"Щоб Україна вижила": в Держдепі назвали ключову загрозу

Проблема корупції є ключовою для України.

"Для того, щоб Україна вижила і розвивалася, корупцію потрібно викорінити", - заявив заступник державного секретаря США Джон Саллівен у виступі, присвяченому гуманітарній допомозі США, пише VOA.

За його словами, корупція дісталася Україні в спадок від Радянського Союзу, точніше під час перехідного періоду від СРСР до незалежної України, коли "корупції дозволили розквітнути", зазначив чиновник.

"Я був в минулому місяці в Києві. Корупція є великою проблемою для України і уряд Порошенка намагається вирішити це питання", - сказав він.

"Дуже важко від цього очиститися. Від цього батога. Це надзвичайно важливо для демократії, де також зараз багато уваги приділяється наступним виборам президента та парламенту. Однак, корупція зменшує підтримку людей і впевненість в уряді і, врешті-решт, це зменшує демократію. Тому для нас пріоритет по всьому світу просувати чесні і справедливі вибори, і викорінення корупції ", - розповів Саллівен.

Як повідомляв "Обозреватель", в ЄС дорікнули Україні через те, що Національне агентство з запобігання корупції не використовує рекомендації, які були надані для поліпшення процесу перевірки електронних декларацій.