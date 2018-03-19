"Щоб Путіну не дістався": як голосували в окупованому Криму

Під час так званих виборів в анексованному Криму окупаційна влада задіяла весь спектр фальсифікацій і виборчих маніпуляцій.

Як пише в статті для "Лівого берега" Ігор Соловей, основні зусилля "влади" в Криму були спрямовані на збільшення явки.

"Так, організатори напередодні голосування демонстративно заявили, що кожна ділянка має бути оснащена комплексом обробки виборчих бюлетенів - КОВБ. Такі апарати фіксують отримання бюлетеня, вголос оголошуючи про його отримання або відхилення, а також здійснюють електронний підрахунок. Цей прийом повинен був створити ілюзію відкритості процесу виборів. При цьому, використання КОВБ - найпростіший спосіб фальсифікації виборів, оскільки вони дозволяють спецслужбам (у яких і знаходяться ключі шифрування) забезпечити електронне втручання у процес підрахунку голосів і "намалювати" будь-який потрібний результат", - пише він.

Соловей також зазначає, що традиційним для "виборів" став підкуп виборців. На ділянках для голосування організовували шоу з піснями-танцями, пригощаннями, розіграшем призів або врученням "нагород".

"Ще один "кит", на якому завжди стояли і стоять всі російські вибори - адміністративний ресурс. У Криму він застосовувався окупаційною адміністрацією особливо нахабно і майже відрито. "Глава" Криму Сергій Аксьонов, який і сам знаходиться на межі звільнення, наказав своїм підлеглим обов'язково прийти проголосувати - погрожуючи їм тим же звільненням. Держслужбовці і навіть вчителі шкіл повинні були доповідати начальству про своє прибуття на дільницю і голосування, а їхні керівники - доповідали вище за ієрархією", - пише журналіст.

Він також нагадує про курйозний випадок на виборах у Севастополі.

"На виході з виборчої дільниці №45 (по вул. Героїв Сталінграда) кореспондент одного зі ЗМІ запитав чоловіка, який виходив з дільниці, про його ставлення до виборів. На що той відповів: "Ніяк не ставлюся. Прийшов, щоб Путіну мій голос не дістався!". Тут же виник невеликий скандал, чоловік почав вимагати, щоб журналісти зйомку не припиняли і записали його думку. У результаті втрутилася поліція, яка кудись повела чоловіка", - повідомив Соловей.

Як повідомляв "Обозреватель", Порошенко виступив із жорсткою заявою щодо виборів Путіна в Криму.