Щоб повернулися гроші інвесторів: Порошенко назвав план протидії коронавірусу

Партія "Європейська солідарність" делегувала своїх представників для розробки антикризового пакету законів з протидії пандемії коронавірусу і буде підтримувати на позачерговому засіданні парламенту 17 березня заходи, спрямовані на виправлення помилок влади та забезпечення захисту життя і здоров’я українських громадян.

Про це після закінчення наради лідерів фракцій заявив п’ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, сказано на його сторінці у Facebook. Він повідомив, що засідання Погоджувальної ради закінчилося майже о першій ночі. За його словами, ситуація в країні така, що безумовно потребує кардинальних змін у підходах до вирішення проблем, мобілізації усіх ресурсів, у тому числі і ресурсів парламенту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Тому "Європейська солідарність", по-перше, делегувала своїх представників для розробки спільних законопроектів, які дозволять мінімізувати наслідки пандемії коронавірусу і виправити ті помилки, які були допущені на перших кроках, коли виник ризик, що країна залишиться без заходів захисту в достатньої кількості, без тест-систем, без реальних інструментів і важелів, для того щоб через ці важелі забезпечити головне – безпеку людей, збереження їх життя і збереження їх здоров’я", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко Пресслужба "ЄС"

"Тому о 8 годині ранку ми будемо брати участь у засіданні Верховної Ради. Ми будемо голосувати за законопроекти, які були розроблені за нашою участю, і будемо демонструвати, що перед загрозою країна може і здатна об’єднатися", – наголосив Порошенко.

Він також звернув увагу на те, що владі необхідно системно працювати над подоланням кризових явищ в економіці, які накопичилися ще до початку пандемії коронавірусу унаслідок непрофесійного управління.

"Ми хочемо побачити, що коли ми переходимо вже до вирішення стратегічних системних питань, необхідно, щоб уряд запропонував ретельний пакет програм, стратегію виходу із тієї кризи, у яку Україна потрапила задовго до пандемії коронавірусу. Зокрема, ми хочемо побачити заходи й інструменти, що забезпечать захист інвесторів, незалежність правоохоронної системи, забезпечить незалежність судової систем, реальні переваги і зміни, які дозволять нам претендувати на гроші інвесторів з усього світу. А не так як зараз, що інвестори всі тікають з України за будь-яку ціну. І це були, на жаль, ті наслідки, які ми мали в останні місяці", – нагадав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутатка "ЄС" Вікторія Сюмар заявила, що на фоні пандемії країна повинна мати системний план протидії Covid-19

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