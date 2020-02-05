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7 лютого • оновлено в 09:18
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/ Політика

Щоб ефективніше повертати Донбас: в Україні відродять старе міністерство

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Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимир Зеленський вирішив реанімувати Міністерство з питань окупованих територій.

Відповідне рішення було ухвалене 4 лютого на нараді в Офісі президента за участю представників уряду і парламенту, йдеться на сайті голови держави.

Володимир Зеленський і Олексій Гончарук

Володимир Зеленський і Олексій Гончарук

Офіс президента України

За словами прем'єр-міністра Олексій Гончарук, створення відомства дозволить краще працювати над поверненням окупованих територій.

"Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу і питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами", – зазначив глава уряду.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Кабмін вирішив об'єднати Міністерство з питань ветеранів з Міністерством тимчасово окупованих територій до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда президента України Володимир Зеленський має намір зробити з Донбасу "процвітаючим та успішним" регіоном.

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Місце
Україна
Теги
Донбас Кабінет Міністрів України
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фил филька
фил филька
примите на работу туда фарион и прочих стоматологов со штангельциркулями))
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6
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Серж Серж
Серж Серж
правильно,и зарплату министру с помощниками по 1,5млн.надо,ато неэфекивно будут работать
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5
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Очередная синекура, жалобно завывать в соцсетях и получать за это миллионные премии)
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5
1

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