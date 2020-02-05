Щоб ефективніше повертати Донбас: в Україні відродять старе міністерство

Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимир Зеленський вирішив реанімувати Міністерство з питань окупованих територій.

Відповідне рішення було ухвалене 4 лютого на нараді в Офісі президента за участю представників уряду і парламенту, йдеться на сайті голови держави.

Володимир Зеленський і Олексій Гончарук Офіс президента України

За словами прем'єр-міністра Олексій Гончарук, створення відомства дозволить краще працювати над поверненням окупованих територій.

"Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу і питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами", – зазначив глава уряду.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Кабмін вирішив об'єднати Міністерство з питань ветеранів з Міністерством тимчасово окупованих територій до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда президента України Володимир Зеленський має намір зробити з Донбасу "процвітаючим та успішним" регіоном.

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