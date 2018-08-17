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"Щоб дурь видна була": спливли деталі бійки нардепів в прямому ефірі

5.8тЧитати новину російською

Нардепи Ігор Мосійчук (Радикальна партія) і Сергій Шахов ( "Наш край"), які влаштували бійку на телеканалі "Прямий", обмінювалися образливими з самого початку ефіру.

Деталі інциденту розповів журналіст і телеведучий Микола Вересень, передає "Детектор медіа".

"Сказати чесно, я не все чув і навіть не дуже зрозумів, чого вони почали, як півні, битися між собою. Я лише зрозумів, що до бійки Шахов сказав Мосійчуку, мовляв, "не ходи на гей-паради" - чи щось таке. Мосійчуку не сподобалися ці слова, і він встав. Перша думка, яка в мене виникла: "Може, їх почати розбороняти?". А потім не тільки я, але й Світлана (інша ведуча Світлана Орловська - ред.), - ми подумали, що не варто втручатися, "дабы дурь каждого видна была", - пояснив він.

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За його словами, те, що депутати чогось "одне одному не сподобалися" стало зрозуміло раніше під час розмови.

"Шахов казав: "Ти забув, як я тобі бронежилетами допомагав?". Бо ж відомо, що Мосійчук воював, і досить завзято, як я розумію. А Мосійчук відказує: "Мені здавалося, ти за Україну боровся. А, виявляється, ти мені давав щось!". Так поступово розвивалася сварка. А потім оця фраза про гей-парад. Знову кажу: я її достеменно не чув. І вже коли вони стояли один перед одним і Мосійчук сказав: "Вибачайся за свої слова", - я зрозумів, що він, за версією Шахова, був на якомусь гей-прайді, й цей закид фактично злостив Мосійчука", - додав Вересень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після сутички в студії нардепи продовжили битися в ліфті.

Особи
Сергій ШаховІгор МосійчукМикола Вересень
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
вам самим не смешно то, как всерьез бьются те, кто каждый за свою Украину, ту, которой она в их понимании обязаны быть, те клоуны, которые вопреки своим потешным дракам и не менее потешным претензиям на самом деле откровенно плевать хотели на народ Украины в такой степени, что у них для этого народа и определения-то никакого нет? Понимаете? Они представляют народ Украины так отчаянно, что готовы избивать друг друга в прямом эфире за то, кто из них лучше это делает... и это при том, что никто из них не знает, кого представляет на самом деле, им неизвестно, что определяет народ. Люди, зачем вам цирк, когда такое шоу есть
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