"Щоб дурь видна була": спливли деталі бійки нардепів в прямому ефірі

Нардепи Ігор Мосійчук (Радикальна партія) і Сергій Шахов ( "Наш край"), які влаштували бійку на телеканалі "Прямий", обмінювалися образливими з самого початку ефіру.

Деталі інциденту розповів журналіст і телеведучий Микола Вересень, передає "Детектор медіа".

"Сказати чесно, я не все чув і навіть не дуже зрозумів, чого вони почали, як півні, битися між собою. Я лише зрозумів, що до бійки Шахов сказав Мосійчуку, мовляв, "не ходи на гей-паради" - чи щось таке. Мосійчуку не сподобалися ці слова, і він встав. Перша думка, яка в мене виникла: "Може, їх почати розбороняти?". А потім не тільки я, але й Світлана (інша ведуча Світлана Орловська - ред.), - ми подумали, що не варто втручатися, "дабы дурь каждого видна была", - пояснив він.

За його словами, те, що депутати чогось "одне одному не сподобалися" стало зрозуміло раніше під час розмови.

"Шахов казав: "Ти забув, як я тобі бронежилетами допомагав?". Бо ж відомо, що Мосійчук воював, і досить завзято, як я розумію. А Мосійчук відказує: "Мені здавалося, ти за Україну боровся. А, виявляється, ти мені давав щось!". Так поступово розвивалася сварка. А потім оця фраза про гей-парад. Знову кажу: я її достеменно не чув. І вже коли вони стояли один перед одним і Мосійчук сказав: "Вибачайся за свої слова", - я зрозумів, що він, за версією Шахова, був на якомусь гей-прайді, й цей закид фактично злостив Мосійчука", - додав Вересень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після сутички в студії нардепи продовжили битися в ліфті.