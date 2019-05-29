"Щоб догодити Зеленському?" Журналіст викрив Садового у брехні через акцію "на замовлення БПП"

Мер Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що протестну акцію під Львівською міськрадою 29 травня організували "на замовлення БПП".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив львівський журналіст Микола Савельєв, назвавши слова політика брехнею.

"Брехня – це його шанс залишитися в політиці!.. Або Андрій Садовий безсоромно бреше, або Андрій Садовий безсоромно бреше, щоб догодити панові Зеленському. Третього я просто не бачу", – написав Савельєв.

Він зазначив, що одні з учасників інциденту, керівник ГО "Рабів до раю не пускають" Іван Спрінській та організація "Національний корпус", "усю президентську передвиборчу кампанію були агресивно налаштовані проти Петра Порошенка".

Андрій Садовий Delo.ua

Нагадаємо, 29 травня активісти виламали двері в міську ратушу Львова й увірвалися всередину.

Як повідомляє сайт міськради, це ті ж особи, які напередодні під час засідання виконавчого комітету облили посадових осіб міської ради невідомою рідиною, імовірно – фарбою.

У подіях брали участь кілька десятків людей, серед яких представники організацій "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО", "Національний корпус" і "Сокіл" та інші.

Прес-служба міськради Львова

Прес-служба міськради Львова

Прес-служба міськради Львова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Садовий заявляв, що на вибори до Верховної Ради його політсила йде самостійно і домовленостей про об'єднання у "Самопомочі" немає ні з ким.

На президентських виборах-2019 Садовий зняв свою кандидатуру на користь лідера партії "Громадянська позиція", екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

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