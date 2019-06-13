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"Що значить живіть?" Вакарчук у прямому ефірі накинувся на Мураєва

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Український музикант Святослав Вакарчук закликав політика, кандидата в народні депутати від об'єднаних опозиційних сил "Довіряй ділам" Євгена Мураєва перестати бути хамом.

Словесна перепалка між претендентами на депутатські крісла сталася в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу".

Так, українська співачка і телеведуча Софія Федина, яка приєдналася до партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність", запитала, що партія Мураєва робитиме з українцями, які дотримуються інших, ніж опозиціонери, переконань.

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Мураєв почав висловлюватися про закон про мову та ПЦУ, і тоді Федина перепитала: "Що ви будете робити з нами?" "Живіть!" – відповів їй політик.

"Це просто хамство, коли людина так виступає перед мікрофоном! "Живіть" і так далі – це і є стара політика. Пане Мураєве, ви можете перестати бути хамом? Просто станьте нормальною людиною! Що значить фраза: "Живіть"? Це така зверхність", – сказав Вакарчук.

Мураєв і Вакарчук

Мураєв і Вакарчук

Скрін відео

Відзначимо, у цьому ж ефірі "вибухнула" і українська журналістка та ведуча Наталія Мосейчук. Свою різку позицію щодо, зокрема, тиску на журналістів, вона висловила після виступу Софії Фединої.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в партії Святослава Вакарчука "Голос" назвали перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборної кампанії політсили.

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Особи
Святослав ВакарчукЄвген МураєвСофія Федина
Місце
Україна
Теги
політикаПартія "Довіряй ділам"Партія Вакарчука "Голос"Партія "Європейська солідарність"
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я что-то не очень поняла. У Мураева спросили, что делать. Он ответил - живите. И все взорвались возмущениями, что это мол хамство. Соответственно, ему следовало ответить, - "сдохните все до единого"?
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васильевич василий
васильевич василий
Мельничук Олександр, привет баняка
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Kirlackaj Viola, Свидомые- это больные люди, их логику не понять нормальному человеку.
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