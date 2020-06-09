Що Зеленський пропонує виносити на референдум: з'явилося пояснення

Згідно із законопроєктом, голосувати на референдумі можна буде електронно

Щоб референдум відбувся, на ньому мають проголосувати не менше 50% виборців

Він передбачає здійснення народного волевиявлення з 4-х питань

9 червня президент України вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум"

Законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським у Верховну Раду, передбачає здійснення народного волевиявлення з 4 питань і з можливістю електронного голосування.

Так, згідно із законопроєктом №3612, текст якого опублікований на сайті Верховної Ради, на референдум можуть бути винесені:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції (йдеться про загальні принципи, вибори і сам референдум, а також про зміну Конституції);

питання загальнодержавного значення;

питання про зміну території України;

питання щодо втрати чинності законом або його окремими положеннями.

Предметом референдуму не можуть бути питання:

які суперечать Конституції та загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання ворожнечі;

про законопроєкти з питань бюджету, податків та амністії;

віднесені законодавством до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

У законопроєкті пропонується, щоб на референдум одночасно могло бути винесене тільки одне питання, яке передбачає відповіді "так" або "ні".

Для того, щоб референдум відбувся, на ньому мають проголосувати не менше 50% виборців. Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати більш ніж половина тих, хто проголосував.

Призначати референдум про зміни до Конституції та референдум за народною ініціативою зможе президент, референдум про зміну території України – Верховна Рада.

Крім того, законопроєкт визначає можливість введення електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, зокрема електронних голосувань.

Для забезпечення організації та проведення всеукраїнського референдуму законопроєкт передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що законопроєкт про референдум уже переданий на розгляд Венеціанської комісії, після чого за нього буде голосувати парламент.

Зі свого боку представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомляв, що команда Зеленського розробила законопроєкт про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів із Росією.

Також Стефанчук казав, що на всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей в суспільстві.

9 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

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