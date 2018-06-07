УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Що за птах? У Криму засвітилося авто з номерами Верховної Ради

5.3тЧитати новину російською

У четвер, 7 червня, в анексованому Севастополі був помічений елітний позашляховик з автопарку Верховної Ради України.

Автомобіль був припаркований на вул. Айвазовського, пише в своєму Twitter КРИМський бандерівець.

"Крим. Сьогодні на Айвазовського в окупованому Севастополі помічена машина з автопарку Верховної Ради України з номером АА 0059 ВР. Що за птах і якого х*ена тут спокійно робить?", - написав він.

Користувачі мережі в коментарі під постом відзначили, що автомобілі з номерами Верховної Ради часто помічають в Криму. На думку коментаторів, на захоплений півострів на службових автомобілях приїжджають екс-члени Партії регіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні нардеп Андрій Лозовий виклав фото авто з номерами Верховної Ради в Москві. Імовірно, авто значилося за нардепом Юрієм Дерев'янком.

Особа
Кримський бандерівець
Місце
УкраїнаСевастополь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
3
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги