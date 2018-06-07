Що за птах? У Криму засвітилося авто з номерами Верховної Ради

У четвер, 7 червня, в анексованому Севастополі був помічений елітний позашляховик з автопарку Верховної Ради України.
Автомобіль був припаркований на вул. Айвазовського, пише в своєму Twitter КРИМський бандерівець.
"Крим. Сьогодні на Айвазовського в окупованому Севастополі помічена машина з автопарку Верховної Ради України з номером АА 0059 ВР. Що за птах і якого х*ена тут спокійно робить?", - написав він.
Крим. Сьогодні на Айвазовського в окупованому Севастополі помічена машина з автопарку Верховної Ради України з номером АА 0059 ВР. Що за птах і якого хрена тут спокійно робить? pic.twitter.com/AlqG0sWZ0v- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 7 червня 2018 р
Користувачі мережі в коментарі під постом відзначили, що автомобілі з номерами Верховної Ради часто помічають в Криму. На думку коментаторів, на захоплений півострів на службових автомобілях приїжджають екс-члени Партії регіонів.
Август 2017, Феодосія, цей же пепелац: https://t.co/9XVAUYpSpn- Wasily Crimea (@wasily_crimea) 7 червня 2018 р
багато у регіоналів і інших як би революціонерів залишилися вдома в криму ось і ганяють туди- Гусь Martin (@ marat_166) 7 червня 2018 р
Шо 1й раз таку побачив? Їх неміряно літає по Криму, на ЮБК в основному. Якийсь "ригіанал" катається. Я бачив саме цю тачку і не раз- Masla (@ maslodyor82) 7 червня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні нардеп Андрій Лозовий виклав фото авто з номерами Верховної Ради в Москві. Імовірно, авто значилося за нардепом Юрієм Дерев'янком.