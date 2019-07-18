"Що він може зробити?" Помічник Зеленського "скасував" його головну обіцянку

Передвиборча обіцянка президента України Володимира Зеленського про те, що всі винні понесуть покарання, поки неможлива.

Таку заяву зробив перший помічник глави держав Сергій Шефір. "Минуло півтора місяці, як він президент. Що може зробити людина на його місці, не маючи підтримки ні Верховної Ради, ні виконавчої влади?" – сказав він у інтерв'ю LB.ua.

За його словами, у Зеленського немає таких повноважень.

Володимир Зеленський зі своєю командою Офіс президента

"Ми ж говорили, що треба карати винних людей. Виявляється, це неможливо зробити тільки силами президента, а то виходить політичне переслідування. Це не його обов'язок, але у президента виникає така емоційна реакція – злочинець має бути покараний", – пояснив Шефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український письменник Юрій Андрухович спрогнозував, що президентство Володимира Зеленського може або закінчитися достроково через нові потрясіння в Україні, або залишиться довічним.

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