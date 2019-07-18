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"Що він може зробити?" Помічник Зеленського "скасував" його головну обіцянку

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Передвиборча обіцянка президента України Володимира Зеленського про те, що всі винні понесуть покарання, поки неможлива.

Таку заяву зробив перший помічник глави держав Сергій Шефір. "Минуло півтора місяці, як він президент. Що може зробити людина на його місці, не маючи підтримки ні Верховної Ради, ні виконавчої влади?" – сказав він у інтерв'ю LB.ua.

За його словами, у Зеленського немає таких повноважень.

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Володимир Зеленський зі своєю командою

Володимир Зеленський зі своєю командою

Офіс президента

"Ми ж говорили, що треба карати винних людей. Виявляється, це неможливо зробити тільки силами президента, а то виходить політичне переслідування. Це не його обов'язок, але у президента виникає така емоційна реакція – злочинець має бути покараний", – пояснив Шефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український письменник Юрій Андрухович спрогнозував, що президентство Володимира Зеленського може або закінчитися достроково через нові потрясіння в Україні, або залишиться довічним.

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Особи
Володимир Зеленський Сергій Шефір
Місце
Україна
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Крокодил Рептілоїд
Крокодил Рептілоїд
А Зё, наконец-то, прочитал 106 статью Конституции Украины?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Оказывается нужно стать новым Сталиным,узурпировать всю власть,чтобы выполнить данные предвыборные обещания.Пипл хавает?
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Dell Alex
Dell Alex
"Оказывается, это невозможно сделать только силами президента" )))))))))))))) Кретины )))))))))))))))) Стопроцентные кретины ))))) И они сами, и те, кто их выбирал....
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