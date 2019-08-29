"Що ви кричите весь час?" Зеленський зірвався на нардепів у Раді: відео

Президент України Володимир Зеленський не зміг стримати емоцій перед голосуванням за зняття депутатської недоторканності.

До того, як законопроект був поставлений на голосування, в залі точилася активна дискусія.

Багато нардепів намагалися затягнути вирішення цього питання, стверджуючи, що проект має бути доопрацьований. Деякі групи виступили за те, щоб не знімати недоторканість, а обмежити її.

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В один з моментів, коли в залі піднявся сильний шум, Зеленський не витримав: "Що ви кричите весь час?"

У підсумку "за" проголосували 363 народних депутата, після чого Зеленський залишив засідання.

Голосування за зняття недоторканності з нардепів скріншот

Голосування за зняття недоторканності з нардепів скріншот

Зеленський в Раді скріншот

Зеленський в Раді скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, засідання Ради почалося ще вранці. Нардепи проголосували за низку ключових призначень, обравши в тому числі прем'єра і новий Кабмін. Всього в порядку денному було 27 пунктів.

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