"Що це було?" МЗС висунув ультиматум Медведчуку і Бойку за візит у Москву

У МЗС України зажадали розповісти, про що в Москві з представниками влади в Росії говорили кандидат у президенти України Юрій Бойко і представник "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що хотів би знати, чи обговорювалося питання звільнення українських політв'язнів і військовополонених, а також окупованих територій Донбасу і Криму, передає "Інтерфакс-Україна".

"Головне – я це говорю не тільки як міністр закордонних справ, а й як український громадянин – я б дуже хотів почути від тих, хто їздив у Москву, як вони обговорювали там питання звільнення наших заручників, політичних в'язнів і військовополонених, чого вони досягли. Як вони обговорювали окуповані території і Донбасу, і Криму. Якщо це не обговорювалося, або не було найголовнішим на порядку денному, то у мене питання навіть не з політичної точки зору: що це було?" – зазначив дипломат.

Також глава МЗС підкреслив, що візит Бойка в Москву є демонстрацією позиції.

"Я б не вживав слово "візит" до цієї поїздки, це явно занадто високий стиль. Що стосується пана Медведчука, то ніщо в його контактах із Росією не є для нас сюрпризом. Що ж до відвідин Москви кандидата у президенти України пана Бойка, то це, звичайно, дуже чітке висловлювання позиції, навіть демонстрація позиції", – додав Клімкін.

Міністр зазначив, що переговори необхідно вести тільки з президентом РФ.

"Як ми знаємо, в Москві необхідно розмовляти з однією людиною – з президентом Росії, який фактично визначає весь порядок денний", – уточнив він.

Медведєв, Бойко і Медведчук

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхали в Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

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