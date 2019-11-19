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19 листопада • оновлено в 20:34
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"Що там у хохлів?" Пристайко різко висловився про скандал із Трампом і Зеленським

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З урахуванням ажіотажу навколо можливого імпічменту президента США Дональда Трампа Україна стала найцікавішою темою для обговорення в американців.

Таку заяву зробив глава МЗС України Вадим Пристайко у вівторок, 19 листопада, на брифінгу в Києві, передає "Гордон".

"Читаючи стрічку і дивлячись американські ЗМІ, здається, що більш цікавої теми, ніж Україна, у США взагалі не існує. До цього ми постійно турбувалися... Ви знаєте, є такий мем у Росії "що там у хохлів" – тобто те, що відбувається кожен день, про що вони говорять, – це те, що відбувається в Україні", – сказав Пристайко.

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"Але насправді ми б хотіли зайнятися тим, чим нам потрібно зайнятися вдома – реформувати державу, і для цього нам потрібна підтримка партнерів. Ми хотіли б зберегти підтримку в Конгресі. І, повірте, останнє, що нам потрібно – бути залученими до будь-якої проблеми на іншій частині світу", – додав дипломат.

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський

Пресслужба президента

Як писав OBOZREVATEL, 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Дурная слава инвестиций не принесёт
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