Що таке екзит-пол: як працює і чи можна довіряти

Екзит-пол (у перекладі з англійської Exit poll – опитування на виході) – це опитування виборців у день виборів на виході з виборчих дільниць, який проводиться соціологічними службами.

Мета екзит-полів – спрогнозувати результати голосування до оголошення офіційних даних виборчими комісіями, мінімізувати можливість спотворення результатів, а також отримати статистичні дані про електорат.

Опитування виборців проводиться на умовах анонімності. Передбачається, що більшість виборців відповідають правдиво, тому дані таких опитувань використовують для порівняння з офіційно оголошеними результатами голосування. У день виборів дані екзит-полів висвітлюються на телебаченні і в пресі.

Ідея проводити екзит-поли з'явилася в США. 1967 року журналіст Уоррен Мітофскі запропонував проводити опитування виборців на виході під час виборів губернатора Кентуккі.

В Україні традицію проводити екзит-поли ввів Фонд "Демократичні ініціативи" 1998 року в результаті співпраці з американськими колегами. Вперше таке опитування було проведено 29 березня 1998 року на виборах до українського парламенту.

Раніше OBOZREVATEL публікував все результати екзит-полів на місцевих виборах в Україні 25 жовтня (новина оновлюється).