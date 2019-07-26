"Що скажете?" Зеленський назвав і показав кандидатів на пост голови Одеської ОДА

Президент України Володимир Зеленський показав кандидатів на пост голови Одеської обласної державної адміністрації.

Їхні фото і коротку біографію він розмістив на своїй сторінці у Facebook 26 липня. Загалом Зеленський представив п'ять кандидатів.

"Як і обіцяв, звертаюся до вас за порадою щодо кандидатів на пост голови Одеської обласної держадміністрації. Ми відібрали п'ять претендентів. Що скажете про цих осіб?" – звернувся він.

Перший кандидат – Андрій Андрейчиков. 41-річний керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів і ресурсів" має вищу освіту за фахом "Правознавство". У минулому керував кількома підприємствами.

Другою кандидаткою стала 37-річна Тетяна Петракевич, психолог за освітою, громадська активістка, волонтерка, засновниця і директор "Відкритої європейської школи" в Одесі.

Також на цю посаду претендує 44-річна Ольга Квасницька, юристка, мати чотирьох дітей і депутатка Одеської міськради. Викладає у Національному університеті "Одеська юридична академія" та є головою благодійного фонду "Французький бульвар".

Претендент під номером чотири – Максим Куций, 36-річний бізнесмен, власник і директор інвестиційної компанії. Освіту здобував у академії МВС.

Замикає п'ятірку претендентів на пост голови Одеської області Максим Болдін, 44-річний глава Вищої ревізійної комісії адвокатури та керівний партнер юрфірми.

Претенденти на посаду Facebook Володимир Зеленський

Передбачається, що фоловери президента будуть висловлювати свою думку щодо кандидатів у коментарях під дописом.

Як писав OBOZREVATEL, у червні Зеленський аналогічним способом запропонував вибрати серед кандидатів на пост голови Львівської обласної державної адміністрації. Загалом він назвав три імені.

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