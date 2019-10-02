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3 жовтня • оновлено в 00:26
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"Що робити, якщо тупий?" З Ківою в Раді трапився новий курйоз

2.3т Читати матеріал російською

Представник "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа висловив упевненість, що в Раді немає нардепів з недостатнім рівнем інтелекту.

Курйозний епізод трапився в стінах парламенту, коли нардепа зловив один із журналістів, щоб задати незвичайне питання.

"Що робити з іміджем народному депутату, якщо кажуть, що він тупий?" – запитали Ківу.

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Він же у відповідь попросив повторити питання, після чого здивувався: "А бувають такі?"

"Я навіть не можу уявити, що робити людині, якщо вона тупа. Вже нічого не робити, пити кефір..." – заявив нардеп, порадивши піклуватися про здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Іллю Ківу застукали за "рукоблудством" у Раді після того, як він поспілкувався по телефону з сексуальною моделлю.

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Особа
Ілля Ківа
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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