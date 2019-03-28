''Що буде з Кримом?'' В Україні почали бити на сполох через Трампа

Президент США Дональд Трамп, визнавши суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами, створив передумови для офіційного визнання анексованого Криму російським.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Ірина Верещук. Вона назвала рішення Трампа "політичним божевіллям, яке знищує позицію США по Криму".

Експерт зазначила, що офіційний Вашингтон "закладає бомбу уповільненої дії на Близькому Сході і знищує будь-які спроби врегулювання суперечок".

За її словами, Трамп рішенням по Голанських висотах порушив резолюцію Радбезу ООН №242, ініціатором якої були США.

"Я розумію, що у Біньяміна Нетаньяху 9 квітня вибори, я розумію, що у нього знижений рейтинг і корупційні скандали, йому дуже потрібно було використовувати риторику Голанських висот. Але що буде з Кримом? Як будуть США пояснювати свою позицію? Фактично, внаслідок Шестиденної війни Ізраїль теж захопив території, анексував. Як тепер пояснювати, чому Росія не має права, а Ізраїль мав право?" – пояснила міжнародник.

За словами Верещук, для України це дуже негативний сигнал, і вона повинна засудити дії свого стратегічного партнера.

"Уже і Євросоюз каже, що не підтримуватиме позицію США по Голанських висотах. А Україна повинна була гостро засудити. Але я не думаю, що в період турбулентності наша влада здатна жорстко засудити позицію Трампа. Ми в дуже поганій ситуації – і засудити, і не засудити не можна", – констатувала вона.

На думку експерта, Україні "треба зважено підходити, але не поступатися, бо інакше нам доведеться визнати анексію Криму".

Водночас, вважає Верещук, Ізраїль вирішив скористатися ситуацією і "легалізувати шматок, який вони давно вважають своїм".

"Нетаньяху нещодавно відвідував Росію, зустрічався з Путіним, потім були зустрічі по лінії міністерств оборони. Я думаю, що не обійшлося без мовчазної згоди Росії. Нетаньяху скористався моментом і "зіграв у політику" і з Трампом, і з Путіним. І вийшло – "і вовки ситі, і вівці цілі". Але насправді, ми залишаємося осторонь від цих процесів і можемо з розчаруванням спостерігати, як за нас роблять політику", – підкреслила міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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