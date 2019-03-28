|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

''Що буде з Кримом?'' В Україні почали бити на сполох через Трампа

2.2тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп, визнавши суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами, створив передумови для офіційного визнання анексованого Криму російським.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Ірина Верещук. Вона назвала рішення Трампа "політичним божевіллям, яке знищує позицію США по Криму".

Експерт зазначила, що офіційний Вашингтон "закладає бомбу уповільненої дії на Близькому Сході і знищує будь-які спроби врегулювання суперечок".

За її словами, Трамп рішенням по Голанських висотах порушив резолюцію Радбезу ООН №242, ініціатором якої були США.

"Я розумію, що у Біньяміна Нетаньяху 9 квітня вибори, я розумію, що у нього знижений рейтинг і корупційні скандали, йому дуже потрібно було використовувати риторику Голанських висот. Але що буде з Кримом? Як будуть США пояснювати свою позицію? Фактично, внаслідок Шестиденної війни Ізраїль теж захопив території, анексував. Як тепер пояснювати, чому Росія не має права, а Ізраїль мав право?" – пояснила міжнародник.

Новини
Сценарій Ізраїлю не повториться? Росіян обламали з мрією про Крим

За словами Верещук, для України це дуже негативний сигнал, і вона повинна засудити дії свого стратегічного партнера.

"Уже і Євросоюз каже, що не підтримуватиме позицію США по Голанських висотах. А Україна повинна була гостро засудити. Але я не думаю, що в період турбулентності наша влада здатна жорстко засудити позицію Трампа. Ми в дуже поганій ситуації – і засудити, і не засудити не можна", – констатувала вона.

На думку експерта, Україні "треба зважено підходити, але не поступатися, бо інакше нам доведеться визнати анексію Криму".

Водночас, вважає Верещук, Ізраїль вирішив скористатися ситуацією і "легалізувати шматок, який вони давно вважають своїм".

Новини
"Удар по Криму": американіст оцінив загрозу заяви Трампа щодо Ізраїлю

"Нетаньяху нещодавно відвідував Росію, зустрічався з Путіним, потім були зустрічі по лінії міністерств оборони. Я думаю, що не обійшлося без мовчазної згоди Росії. Нетаньяху скористався моментом і "зіграв у політику" і з Трампом, і з Путіним. І вийшло – "і вовки ситі, і вівці цілі". Але насправді, ми залишаємося осторонь від цих процесів і можемо з розчаруванням спостерігати, як за нас роблять політику", – підкреслила міжнародник.

''Що буде з Кримом?'' В Україні почали бити на сполох через Трампа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVКонфлікт в Сиріїанексія Криму
Особи
Дональд ТрампІрина Верещук
Місце
Україна
Теги
ІзраільКримНовини Криму
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
2
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванов Петр
Иванов Петр
Бля! Чё ж вы так измельчали, хохлы? Причем тут наглая, рыжая, пиндосская морда и, как вы утверждаете "ваш" Крым? Перед "проукрами" не стыдно?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, что сидим и горюнемся??? Диваны заводите и свiдомим гуртом на освобождение Крыма!!! И осудить, и не осудить нельзя.....проститутки МАНДАйнутые!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки