5 неймовірних фактів про управління економікою, які ви могли пропустити, слухаючи "плівки Гончарука".

Факт 1. Економіка розвивається хаотично, плану розвитку країни фізично не існує, ситуація не контрольована.

Прем'єр бідкається, що депутати не задоволені економічним спадом, мовляв, "ухандохали экономику... пришли соросята, и экономика растет вниз". І далі знаменита цитата від Гончарука: "И вот это все в совокупности создает у президента впечатление, что ситуация не контролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. У вас его реально нет". Лаштунки закриваються, музиканти грають марша, урочисто звучать бубен, литаври та сопілка.

Факт 2. Очільники Кабміну та НБУ більше паряться не про результати роботи, а як додати веселкових тонів у зображення своєї рефоматорської діяльності.

Гончарук: "Надо подумать, как мы это срежисируем. Давайте ответим на вопрос: как мы с этим справляемся? Вот ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. В этом вся проблема. Потому что сейчас это выглядит так. И это на самом деле даже главная проблема".

Хлопці і дівчата, якщо взяти ту штуку, якою Зеленський грав на роялі, та утворити з неї якісний прикметник, то це і буде оцінка вашої роботи, тобто як ви справляєтесь. Але виправити ви хочете лише те, як президент і парламент сприймають вашу невтомну діяльність. І лише в цьому ви бачите проблему.

Рожкова (замглави НБУ): "В глобальном измерении все хорошо"... Маркарова (міністр фінансів): "Только это никому не понятно, кроме нас".

Факт 3. Зеленський правильно розуміє суть проблеми нинішньої економіки, але Гончарук та Ко намагаються вибити цю "хрень" з нього.

Президент, судячи з прем'єрських плівок, занепокоєний зміцненням курсу гривні, яке неминуче потягло за собою падіння промислового виробництва та наростило дефіцит торгового балансу. Та і дірка в бюджеті в 50 млрд. грн. не на рівному місці з'явилася. Маркарова та НБУ при підтримці (вже сьогодні Гончарука) створили один-єдиний вигідний вид бізнесу - вкладати кошти в українські цінні папери. Ризиків - 0, дохідність - максимальна. Звідки взятися росту промислового виробництва?

Кабмін та Нацбанк намагаються маніпулювати главою держави, тобто "режисировать".

Наприклад, цитата від Гончарука: "...Пока у президента не будет ответа на этот вопрос, будет пустое место там, к нему будет прилетать вот эта хрень на тему облигацией. Она попадает в голову, чисто потому у него есть туман".

Факт 4. Так, вони вважають свого лідера дуже недалеким.

Гончарук: "Ему нужно сказать: смотри, Вова, то, что курс сегодня меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе не будет дороже, чем в этом". І в цей момент десь дуже далеко від Кабміну, маленький лисуватий хлопчик Женя Кошовий сів написати книжку "Економічна стратегія України 2050". І у нього вийшло точно б не гірше.

Факт 5. Перші чотири факти - ніщо в порівнянні з цим: вони - невігласи.

Гончарук: "Я полный профан в экономике, я юрист по образованию"

Мілованов (міністр економіки): "Как объяснить, что курс усилилися, а торговый баланс просел? Я не понимаю".

Гончарук: "Старперы понимают, как справляться с этим. Я по бюджету не понимаю, как правильно".

Враження, що політичні флібустьєри захопили наш економічний лайнер та намагаються ним керувати. Але ні досвіду, ні бажання розібратися, ні інстинкту самозбереження у них немає. На разі, пливемо за течією, збиваємося з курсу, а незабаром нам пояснять, чому в країні все так прекрасно. Чекаємо нових плівок.

П.С. Ці люди просирають наш шанс плисти у правильному напрямку...

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!