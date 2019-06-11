"Щиро прошу!" Клімкін раптово звернувся до Ради через "удар" Зеленського

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін попросив народних депутатів проголосувати за його відставку.
Про це він написав у Twitter, відреагувавши на відповідне подання на звільнення від президента Володимира Зеленського.
"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як-то кажуть, спасибі. Заздалегідь", – закликав Клімкін парламентаріїв.
Відзначимо, крім Клімкіна, Зеленський також ініціював звільнення генпрокурора Юрія Луценка. До цього він також виступив за відсторонення міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.
Клімкін і Зеленський
Колаж obozrevatel
Дубль №2. Щиро прошу депутатов підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Клімкін ще 17 травня написав заяву про свою відставку. Президент Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення глави МЗС, але 6 червня нардепи провалили голосування щодо відставки міністра.
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