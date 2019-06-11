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"Щиро прошу!" Клімкін раптово звернувся до Ради через "удар" Зеленського

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін попросив народних депутатів проголосувати за його відставку.

Про це він написав у Twitter, відреагувавши на відповідне подання на звільнення від президента Володимира Зеленського.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як-то кажуть, спасибі. Заздалегідь", – закликав Клімкін парламентаріїв.

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Відзначимо, крім Клімкіна, Зеленський також ініціював звільнення генпрокурора Юрія Луценка. До цього він також виступив за відсторонення міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

Клімкін і Зеленський

Клімкін і Зеленський

Колаж obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Клімкін ще 17 травня написав заяву про свою відставку. Президент Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення глави МЗС, але 6 червня нардепи провалили голосування щодо відставки міністра.

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Особи
Павло КлімкінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниМіністерство закордонних справ України
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Ferat Bey
Ferat Bey
Украине называть всех украинцами -- это неправильно. Это подход западных либералов, которые херят свои национальные государства в угоду еврейско-либеральной демократии и хотят, чтобы так же было в Украине. И это подход самоуверенных дураков из ВО «Свобода», которые считают, что Украина должна быть «от Сяна до Дона и от Белого моря(это Архангельск!) до Чёрного моря», хотя даже в Киеве, у них под носом, по-сути, национальной украинской власти до сих пор нет. Пусть русский в Украине остаётся русским, еврей евреем, армянин армянином… Но если они говорят на украинском языке и поддерживают национальное украинское государство с титульной украинской нацией, то они, как представители своих наций, намного лучше для Украины и украинцев, чем «украинцы», которые не хотят говорить на украинском языке, смотрят пророссийские сериалы типа «95 квартала» и в любой момент готовы переметнуться на сторону «русского мира», лишь бы материально жилось лучше. Более того, представители русской (и других наций) вставшие на сторону украинской культуры и украинского языка – это страшный удар по поповско-советской Российской Империи. Почему-то многих людей заботит судьба русскоязычных «украинцев». А они не подумали о тех русских, евреях, представителей других наций, которые будучи гражданами Украины, живя в Украине при Кучме, Янике, а теперь вот при Зелике, приложили усилия и вложили душу в изучение украинского языка, отстаивали в быту и на работе Украину и украинский язык? О них они не подумали? Не подумали, потому что или либерасты, или дураки наподобие свёрнутых казаков из ВО «Свободы». Какая может быть мотивация у этих русских, евреев, грузин, армян… поддерживать Украину и дальше, если они воочию видят, что оказывается, можно было и не учить украинский язык, что оказывается можно быть «русскоязычным украинцем»? А никакой мотивации. Это большая ошибка (которая навязывается либеральным Западом и поддерживается дураками из ВО «Свободы») заменять понятие «гражданин Украины» на понятие «украинец». Мол, сейчас зарождается такая политическая нация – украинцы. Чушь! Украинцы, как нация, были и во времена Т.Г. Шевченко. Нужно чтобы граждане Украины, вне зависимости от их национальности, поддерживали национальное украинское государство. Вот, что нужно. А не пресловутая политическая общность – «украинцы», которой нет, не было и не будет. Или вы хотите как у Путина? Который хочет создать новую нацию – «россияне»? Ну так он врёт. Такой нации нет и не будет. Русский народ-богоносец останется, а «россияне» нужны для того чтобы подыхать за русских и за Россию. Что тут непонятного? Вы так же хотите в Украине? То есть, вы хотите, чтобы «политическая общность украинцы», куда входят все граждане Украины самых разных национальностей, отстаивали национальное украинское государство за украинцев, которые не говорят на украинском языке и смотрят «95 квартал»? Во-первых, это подло, а во-вторых, в Украине это сделать нереально. Как говорится, «дурних нема».
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Смирнова Светлана
Смирнова Светлана
Мoя 6лaгодарноcть всем тeм, кто пoкaзaл мнe пpекраcный сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/plfam21 Прocтo пройдя oпpoс получилa почти полyгoдовую зapплатy)) Пoльзуйтecь, пoкa еще ecть возмoжноcть=)
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Ferat Bey
Ferat Bey
Это совершенно неправильно – в Украине называть всех украинцами. Это подход западных либералов, которые херят свои национальные государства в угоду еврейско-либеральной демократии и хотят, чтобы так же было в Украине. И это подход самоуверенных дураков из ВО «Свобода», которые считают, что Украина должна быть «от Сяна до Дона и от Белого моря(это Архангельск!) до Чёрного моря», хотя у них под носом, в Киеве, по-сути национальной украинской власти-то до сих пор нет. Пусть русский в Украине остаётся русским, еврей евреем, армянин армянином… Но если они говорят на украинском языке и поддерживают национальное украинское государство с титульной украинской нацией, то они, как представители своих наций, намного лучше для Украины и украинцев, чем «украинцы», которые не хотят говорить на украинском языке, смотрят пророссийские сериалы типа «95 квартала» и в любой момент готовые переметнуться на сторону «русского мира», лишь бы материально жилось лучше. Более того, представители русской (и других наций) вставшие на сторону украинской культуры и украинского языка – это страшный удар по поповско-советской Российской Империи. Почему-то многих людей заботит судьба русскоязычных «украинцев». А они не подумали о тех русских, евреях, представителей других наций, которые будучи гражданами Украины, живя в Украине при Кучме, Янике, а теперь вот при Зелике, приложили усилия и вложили душу в изучение украинского языка, отстаивали в быту и на работе Украину и украинский язык? О них они не подумали? Не подумали, потому что или либерасты, или дураки наподобие свёрнутых казаков из ВО «Свободы». Какая может быть мотивация у этих русских, евреев, грузин, армян… поддерживать Украину и дальше, если они воочию видят, что оказывается, можно было и не учить украинский язык, что оказывается можно быть «русскоязычным украинцем»? А никакой мотивации. Это большая ошибка (которая навязывается либеральным Западом и поддерживается дураками из ВО «Свободы») заменять понятие «гражданин Украины» на понятие «украинец». Мол, сейчас зарождается такая политическая нация – украинцы. Чушь! Украинцы, как нация, были и во времена Т.Г. Шевченко. Нужно чтобы граждане Украины, вне зависимости от их национальности поддерживали национальное украинское государство. Вот, что нужно. А не пресловутая политическая общность – «украинцы», которой нет, не было и не будет. Или вы хотите как у Путина? Который хочет новую нацию создать – «россияне»? Ну так он врёт. Такой нации нет и не будет. Русский народ-богоносец останется, а «россияне» нужны для того чтобы подыхать за русских и за Россию. Что тут непонятного? Вы так же хотите в Украине? То есть, вы хотите, чтобы «политическая общность украинцы», куда входят все граждане Украины, рвали когти за украинцев, которые не говорят на украинском языке и смотрят «95 квартал»? Во-первых, это подло, а во-вторых, в Украине это сделать нереально. Как говорится, «дурних нема».
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