"Щиро прошу!" Клімкін раптово звернувся до Ради через "удар" Зеленського

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін попросив народних депутатів проголосувати за його відставку.

Про це він написав у Twitter, відреагувавши на відповідне подання на звільнення від президента Володимира Зеленського.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як-то кажуть, спасибі. Заздалегідь", – закликав Клімкін парламентаріїв.

Відзначимо, крім Клімкіна, Зеленський також ініціював звільнення генпрокурора Юрія Луценка. До цього він також виступив за відсторонення міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

Клімкін і Зеленський Колаж obozrevatel

Дубль №2. Щиро прошу депутатов підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Клімкін ще 17 травня написав заяву про свою відставку. Президент Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення глави МЗС, але 6 червня нардепи провалили голосування щодо відставки міністра.

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