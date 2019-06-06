"Скажуть, що Крим їх?" Кучма висловився про рішення РФ помиритися з Україною

Представник України в Тристоронньої контактній групі (ТКГ), другий президент України Леонід Кучма відреагував на пропозицію прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова почати переговори з новим головою України Володимиром Зеленським "з чистого аркуша".

Кучма заявив, що ця пропозиція має передбачати також і озвучування конкретних позицій Москви. Про це він повідомив на прес-конференції в адміністрації президента України в четвер, 6 червня.

Леонід Кучма glavcom.ua

"Я постійно говорю, що рух має бути двостороннім. Я почув заяву прес-секретаря президента Росії Пєскова про те, що Кучма взагалі не поганий, але ми повинні з президентом Зеленським розмовляти... Що Зеленський повинен дати пропозиції. Так ось, якщо б Пєсков сказав, що "ось, з нашого боку ми пропонуємо те, то, то". А то пропонують з чистого аркуша, а що це за чистий аркуш? а може, вони скажуть чистий аркуш – це Крим їх, ситуація на Донбасі – заморожений конфлікт і так далі", – сказав еск-президент України.

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, за рішенням президента Володимира Зеленського, другий глава країни Леонід Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронньої контактній групі.

Пізніше Леонід Кучма прокоментував своє заяву про пропозиції не стріляти у відповідь на вогонь окупантів на Донбасі.

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