Ще одна 'слуга народу' захворіла на COVID-19

Народна депутатка від "Слуги народу" з Житомирщини Тетяна Грищенко захворіла на коронавірус.

На своїй сторінці у Facebook Грищенко зазначила, що лікується вдома на самоізоляції.

"Тест на COVID-19 дав позитивний результат, тому і я тримаюсь на позитиві. Наразі перебуваю на самоізоляції вдома. Самопочуття, наскільки може бути нормальним у цій ситуації, настільки і є. Особи, з якими контактувала останнім часом, попереджені", – написала вона.

Нардепка також розповіла, що серед симптомів у неї – відсутність смаку та запаху.

"Трохи заслабло відчуття смаку та сприйняття запахів, але бажання працювати слабкішим не стало. Братиму активну участь у роботі свого профільного комітету в режимі онлайн. Усім землякам та співвітчизникам бажаю міцного здоров’я. Бережіть себе і своїх рідних!" – написала Грищенко.

Нагадаємо, у Житомирській ОДА на коронавірус захворіла заступниця голови облдержадміністрації Віра Рогова. Двома тижнями раніше COVID-19 діагностували у голови Житомирської обласної ради Володимира Ширми.

Зазначимо, за останні кілька днів коронавірусом заразилися 10 осіб як у сесійній залі, так і в Апараті ВР.

29 вересня стало відомо, що на COVID-19 захворіли голова партії "Голос" Кіра Рудик, п'ятий президент і нардеп від "Євросолідарності" Петро Порошенко і нардеп від "Слуги народу", чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк. 30 вересня коронавірус вдруге діагностували у нардепки Яни Зінкевич. Серед тих, що заразилися COVID-19 також нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко. Крім того, на самоізоляції із запаленням легень перебуває лідер партії Олександр Корнієнко.

Зазначимо, що через спалах коронавірусу серед депутатів Рада змінила графік роботи: пленарні засідання в четвер і п'ятницю будуть замінені на роботу в комітетах, наступні два тижні 5-9 жовтня і 12-16 жовтня депутати також проведуть, працюючи в комітетах, комісіях, фракціях і групах. Засідання Верховної Ради відбудеться лише 20 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Харківська область стала лідером за виявленими випадками коронавірусу в Україні за останню добу – його діагностували у 549 осіб.