Ще один нардеп заразився коронавірусом

Позафракційний народний депутат України Максим Єфімов повідомив, що заразився коронавірусом.

Про це член депутатської групи "Довіра" повідомив на сторінці у Facebook 4 жовтня. "Ось і прийшов час мені теж трохи похворіти", – сказав політик у своєму відео (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Максим Єфімов. Скриншот відеозвернення

Він уточнив, що відчув незначне нездужання 3 жовтня. До вечора того ж дня самопочуття погіршилося, політик поскаржився на болі в голові.

Єфімов здав тест на коронавірус, який виявився позитивним. Він зізнався, що засмутився, тому що в нього було заплановано безліч зустрічей і "роботи непочатий край".

Інформація про політика на сайті Верховної Ради. Скриншот

Нагадаємо, що за останній тиждень коронавірусом заразилося багато інших політиків. Серед них лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця, лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, нардепка Яна Зінкевич, нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко.

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