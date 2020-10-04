Ще один нардеп заразився коронавірусом

Позафракційний народний депутат України Максим Єфімов повідомив, що заразився коронавірусом.

Про це член депутатської групи "Довіра" повідомив на сторінці у Facebook 4 жовтня. "Ось і прийшов час мені теж трохи похворіти", – сказав політик у своєму відео (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Він уточнив, що відчув незначне нездужання 3 жовтня. До вечора того ж дня самопочуття погіршилося, політик поскаржився на болі в голові.

Єфімов здав тест на коронавірус, який виявився позитивним. Він зізнався, що засмутився, тому що в нього було заплановано безліч зустрічей і "роботи непочатий край".

Нагадаємо, що за останній тиждень коронавірусом заразилося багато інших політиків. Серед них лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця, лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, нардепка Яна Зінкевич, нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко.

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