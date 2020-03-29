Ще один нардеп від "Слуги народу" заразився коронавірусом

У світі коронавірусом заражені більше 678 тис. осіб, майже 32 тис. померли, понад 146 тис. вилікувалися.

Коронавірусом в Україні заразилися 418 осіб. За добу додалося ще 109 випадків

Комаровський розповів, які ліки повинні бути в аптечці при коронавірусі

Колишній заступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу

Як передається коронавірус: у ВООЗ зробили важливе уточнення