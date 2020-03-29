Ще один нардеп від "Слуги народу" заразився коронавірусом

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас заразився коронавірусом COVID-19.
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Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас заразився коронавірусом COVID-19.
Новина доповнюється.
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У світі коронавірусом заражені більше 678 тис. осіб, майже 32 тис. померли, понад 146 тис. вилікувалися.
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