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29 березня • оновлено в 17:29
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Ще один нардеп від "Слуги народу" заразився коронавірусом

12.3т
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Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас заразився коронавірусом COVID-19.

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Кирило Лютий
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