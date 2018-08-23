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Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова партії "Громадянська позиція"Всі статті автора

Ще один факт безбашенних дій до початку виборчої кампанії!

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Брудних безбашенних - на чисту воду!

Роман Цендра наш партієць і активний громадський діяч у Закарпатті - зараз перебуває у лікарні, після нападу і побиття нахабними забудовниками. Поки Романа Цендра лікується, в його домівку незаконно проникли, викрали комп’ютер, з відкритим вікном Фейсбуку, розмістили фейкову заяву нібито від імені Романа, нібито він з гучною політичною мотивацією виходить з нашої партії Громадянська позиція. Що свідчить не просто про злочинні грабіжницькі дії - це вже явна брудна політизована риса злочину. З боку якого з двох штабів, поки неясно. Медики допомогу надають професійно, дякуємо їм за це. Поліція першими діями підтверджує професійність і бажання розкрити злочин оперативно, дякуємо так само. Підрозділ поліції з протидії кібернетичним злочинам так само включився активно, контроль над частиною ресурсів Романа Цендри відновлено, інша робота триває, за це окрема подяка. Побажаємо пану Роману швидкого одужання, а правоохоронцям - швидко спіймати злочинців і притягти до відповідальності. Надто рано, ще за чотири місяці до початку (!) виборчої кампанії дехто розпочав безбашенні силові дії. І цього чи цю дехто ми з Вами маємо вивести на чисту воду.

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Автор
Анатолій ГриценкоАнатолій Гриценко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Анатолія Гриценка
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