Брудних безбашенних - на чисту воду!

Роман Цендра наш партієць і активний громадський діяч у Закарпатті - зараз перебуває у лікарні, після нападу і побиття нахабними забудовниками. Поки Романа Цендра лікується, в його домівку незаконно проникли, викрали комп’ютер, з відкритим вікном Фейсбуку, розмістили фейкову заяву нібито від імені Романа, нібито він з гучною політичною мотивацією виходить з нашої партії Громадянська позиція. Що свідчить не просто про злочинні грабіжницькі дії - це вже явна брудна політизована риса злочину. З боку якого з двох штабів, поки неясно. Медики допомогу надають професійно, дякуємо їм за це. Поліція першими діями підтверджує професійність і бажання розкрити злочин оперативно, дякуємо так само. Підрозділ поліції з протидії кібернетичним злочинам так само включився активно, контроль над частиною ресурсів Романа Цендри відновлено, інша робота триває, за це окрема подяка. Побажаємо пану Роману швидкого одужання, а правоохоронцям - швидко спіймати злочинців і притягти до відповідальності. Надто рано, ще за чотири місяці до початку (!) виборчої кампанії дехто розпочав безбашенні силові дії. І цього чи цю дехто ми з Вами маємо вивести на чисту воду.