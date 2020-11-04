Звільнення Віталія Марківа - це перемога всієї країни, а не якоїсь її частини в залежності від політичних симпатій. Коли громадянина України засудили до позбавлення волі на 24 роки, що виявилося на 7 років більше, ніж просила прокуратура, причому без прямих доказів провини засудженого, це було ударом чужим чоботом по всій країні. Тому що завтра в такому положенні несподівано для себе може виявитися будь-хто, і він повинен знати, що громадянство це не тільки відповідальність і обов'язки, але крім того - права і захист. Засудження без доказів, ще й на такий величезний термін - було ляпасом всій Україні, образливою і несправедливою.

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Страна, которая в этой ситуации своего бросит, не заступится, не защитит, это уже и не страна.

У нас нет принудительного гражданства. Каждый волен сменить его, перебравшись в другое государство, никто его силой держать не будет. Россия, например, радостно осчастливит любого желающего из Украины своим гражданством. Но оставаться гражданином Украины и при этом не хотеть ей добра — подло. Когда пинают ногами Украину, это пинают всех нас — ее граждан, и никакая политика тут ни при чем. Да, здесь внутри, мы спорим, боремся и негодуем. Ругая и власть, и дураков, и дороги, и опять власть — вместе с коррупцией и налогами. Но за пределами Украины — в нашем "экспортном" варианте — мы должны быть едины. И защищать от несправедливости всех наших. Каждый украинский гражданин для каждого украинского гражданина это наш, если несправедливость была проявлена за рубежом. Пока это в нас есть — у нас есть Украина.

Иначе страна становится экономико-географическим недоразумением, а такие — никогда не побеждают, такие — всегда проигрывают.

Освобождение Маркива — это победа Украины, общая и справедливая. Но за каждой победой стоят конкретные люди. Нам всем стоит поблагодарить за огромный труд Министра внутренних дел Арсена Авакова, без которого это освобождение было бы невозможно, а также омбудсмена Людмилу Денисову.

Виталий Маркив в трудное для родной страны время оказался здесь (и уж никак не ради того, чтобы заработать или стать депутатом), защищая при этом всю Украину, а не какую-то ее политическую или географическую часть. И жизнью рисковал ради всей страны. И радоваться его свободе должна вся страна. Если она есть, чего-то стОит и имеет будущее.