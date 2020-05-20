Ще до Януковича: експерт зробив заяву про холодну війну Росії проти України

Росія почала перший етап холодної війни проти України ще в 2007-2008 роках з метою перешкодити європейській інтеграції держави.

Про це в інтерв'ю "Фактам" сказав військовий експерт і директор Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Холодна війна була спрямована на те, щоб не допустити ситуації, коли наша країна може отримати ПДЧ [план дій щодо членства в НАТО]. Внаслідок багатопланового впливу Росії ПДЧ ми не отримали. У Кремлі на якийсь час заспокоїлися і почали висувати ідею примирення. Але ледь Україна знову почала зближення з НАТО і Євросоюзом, почався тиск. Причому ще більш потужний, ніж раніше. В тому числі і через військову агресію", – заявив він.

Експерт також спростував тезу російської пропаганди про "братські народи", нагадавши, що антиукраїнську політику Москва проводила завжди, за будь-якої влади.

"Щоб бути рівноправними партнерами, потрібно досягти якогось паритету в своїх можливостях. Коли це може статися? Можливо, в якомусь 2600 році. Росія чинила тиск на Україну в усі часи, як тільки з'явилася Російська імперія. І цей тиск лише посилювалося. В наприкінці XIX століття взагалі заборонили українську мову. Почали викорінювати українську культуру. Така ж політика проводилася і за часів СРСР", – додав Бадрак.

Валентин Бадрак cacds.org.ua

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