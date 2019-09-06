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8 вересня • оновлено в 11:46
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"Ще б у буфет посадили!" Геращенко поскаржилася Разумкову на "гальорку" в Раді

29.3т Читати матеріал російською

Народна депутатка Ірина Геращенко поскаржилася, що їхню фракцію "Європейська солідарність" посадили на далекі місця в залі засідань Верховної Ради.

У розміщенні на "гальорці" Ради вона звинуватила голову ВР Дмитра Разумкова. Перепалка трапилася ефірі токшоу "Право на владу".

Водночас спікер парламенту нагадав, що Геращенко схвалила розміщення фракцій в Раді і поставила підпис під відповідним документом.

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"У нас вибору не було. Ми б ще в їдальні сиділи або в буфеті", – пожартувала Геращенко.

На що Разумков відповів, що це неправда і раніше "ЄС" не заперечувала проти такого розміщення нардепів у Раді.

Також Геращенко розповіла, що новообрані депутати "Слуги народу" бігають до них на "гальорку" з проханням роз'яснити законопроєкти, за які вони голосують.

"Вони (влада. – Ред.) прекрасно розуміють, що в їхній фракції сьогодні є 254 голоси, завтра це буде трохи по-іншому, коли депутати почнуть читати законопроєкти, за які вони поки тільки натискають кнопку. Поки що, друзі, вони підходять до нас на "гальорку" – у нас же опозицію відсадили на "гальорку" – поки спікер не бачить, не дивиться за своїми, радяться і цікавляться, що там написано: "Ви хоч скажіть нам правду". Ми ділимося з ними інформацією", – розповіла вона.

Разумков і Геращенко

Разумков і Геращенко

У той же час глава фракції "СН" Давид Арахамія повідомив, ніби йому відомо, що групи бізнесменів намагаються підкупити їхніх нардепів непрямим шляхом: пропонуючи приміщення, кадри і оплату юридичних консультацій для складання законопроєктів.

"Я вже навіть два або три рази з приводу цього писав у правоохоронні органи, звертався щодо цього", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді назрів скандал через конфлікт між партіями "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

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Особи
Ірина Геращенко Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність" Партія Слуга народу
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Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка
Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка
Вони і просиділи в буфеті 5 рокі своєї влади,а тепер нехай попрацюють на "галерці"!! ОБІЖЕНІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не умеющие читать самостоятельно горе-депутаты бегают к относительно грамотной херащенко и спрашивают, а что написано в законопроектах? Дурачье, её специализация - география!
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Serov Oleg
Serov Oleg
посадите курицу в президиум...пусть там несется..
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Кашаев Игорь, А коломойский не вор?
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Кашаев Игорь
Кашаев Игорь
Serov Oleg, Это соска пороха, и пагубия Козла..Их на нары...Они Воры..
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