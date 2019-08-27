"Чекаємо вдома щодня": хто і коли може повернутися з "капкану Кремля"

У найближчі дні, 28-29 серпня, може відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. До списку включені по 33 людини з кожного боку.

За даними нашого джерела, в цьому списку є всі полонені моряки, які були захоплені Росією в Керченській протоці.

Також в Україну мають повернутися Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко. Їх усіх вже доставили в "Лефортово". Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Сенцова віддавати не хочуть

Точно у списку немає проросійського журналіста, редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. А також відсутній політв'язень, сценарист Олег Сенцов.

Кирило Вишинський Главред

"У мене немає ніяких даних про обмін Вишинського. Я, як адвокат, не беру участі в жодних переговорах із цього приводу, і мені нічого не відомо. Зараз подана апеляція на рішення Подільського суду в Києві про обрання запобіжного заходу Вишинському, а також 19 вересня у Подільському суді відбудеться засідання", – сказав OBOZREVATEL адвокат Вишинського Андрій Доманський.

Олег Сенцов УНІАН

Раніше заявлялося, що Вишинський не згоден на обмін і хоче добиватися виправдувального вироку.

У списку є всі моряки

Адвокат беркутівця Олександра Саттарова, якого судять за участь у кримській "самообороні", Ігор Свінціцький розповів OBOZREVATEL, що його підзахисний вже перебуває у Харкові.

Олександр Саттаров вже відправився в пункт збору до Харкова Крим.Реалії

"Так, він включений до списку на обмін. Там по 33 людини з кожного боку. Його обміняють на одного з моряків. Прізвища я вам називати не буду, тому що постійно щось змінюється, та сторона хитрує. Моєму підзахисному змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. І вчора співробітники СБУ вже відвезли його до Харкова", – говорить Свінціцький.

За даними нашого джерела, Саттарова повинні обміняти на одного з наймолодших моряків. Водночас у списку значаться всі полонені моряки.

До Росії відправляться кримські в'язні Максим Одинцов, Олександр Баранов, а також фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі громадянин Росії Євген Мефьодов. До речі, Мефьодову також змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання, і він вже відправився до пункту збору.

Максим Одинцов і Олександр Баранов Центр журналістських розслідувань

Євген Мефьодов riafan.ru

Обмін повинен відбутися 28-29 серпня. "Дві дати вказані тому, що ще не зрозумілий формат обміну. Може, їх будуть міняти групами, може, відправлять літаками, поки не знаємо. Всіх полонених у Росії вже перевели в "Лефортово" і потім повезуть у Бєлгородське СІЗО", – говорить Свінціцький.

Три варіанти провалилися

Російські адвокати Ілля Новиков і Микола Полозов, які захищають наших моряків, останнім часом не дають ніяких коментарів. "Ми домовилися нічого не коментувати на цю тему", – відповів OBOZREVATEL Новіков.

Полонені моряки

Хоча ще недавно він розповідав, що існувало три варіанти звільнення хлопців. Однак всі вони провалилися. І зараз фактично йдеться саме про обмін. Російська сторона наполягає на тому, щоб не виконувати рішення міжнародного трибуналу, її влаштує тільки обмін.

Щастя любить тишу

Вдома моряків вже чекають рідні. Всі вони нині побоюються коментувати ситуацію. З одного боку, спецслужби їх попередили, що не варто говорити зайвого. З іншого – люди самі не хочуть "злякати" надію.

"Нам поки нічого не відомо. Але я нічого й не хочу говорити, бо щастя любить тишу. Ми всі дев'ять місяців, щодня чекаємо Андрія вдома, у нас нічого не змінилося", – сказала OBOZREVATEL Вікторія, мама одного з найбільш юних моряків Андрія Ейдера.

Один із найбільш юних моряків Андрій Ейдер Facebook Андрія Ейдера

Мачуха Андрія Ейдера, Євгенія Ейдер, готується випустити книжку його віршів. Деякі з них вона публікує на своїй сторінці у Facebook.

Батько Василя Сороки, Віктор, також говорить, що кожного дня чекає сина додому. Як і його рідна сестра Анастасія, котра нещодавно вийшла заміж, але святкувати весілля без брата Васі навідріз відмовилася.

Василь Сорока facebook.com Василя Сороки

"Ми завжди готові відгуляти весілля, може, навіть цієї осені. Головне, щоб син повернувся, чекаємо", – відповів OBOZREVATEL Віктор Сорока.

Крім моряків, до відправлення на батьківщину готуються і інші в'язні Кремля: Павло Гриб, Володимир Балух, Олександр Кольчено, Станіслав Клих, Микола Карпюк. Їх уже доставили в "Лефортово". Про це повідомила російська правозахисниця Івлєва, яка принесла для них посилки в це СІЗО, і вони були прийняті.

Також 21 серпня біля російських правозахисників взяли посилки для Романа Сущенка, Олексія Сизоновича та Євгенія Панова. Це свідчить, що утримувані російською владою українці можуть готуватися до обміну.

Євген Панов Радіо Свобода

Роман Сущенко УНІАН

Олексій Сизонович Цензор нет

Батько Павла Гриба, Ігор, теж небагатослівний. "Нічого коментувати не буду. Якщо всі мовчать, значить, щось відбувається", – сказав він OBOZREVATEL.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!