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24 січня • оновлено в 21:47
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"Щасливий, бо не розумієте": Гончарук і Бойко влаштували перепалку в ефірі через "дерибан" економіки

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук посперечався з главою фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрієм Бойком через економічний розвиток України.

Дискусія розгорілася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 24 січня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Гончарук прозвітував про успішні підсумки економічного форуму в Давосі для України. За його словами, "довіра до України зросла". "Саме з новим президентом я пов'язую зростання рівня довіри. Ми побили кілька рекордів. Україна на цьому тижні рекордно вигідно для себе розмістила євробонди. Це чіткий маркер рівня довіри до країни. До нас зайшли інвестори з Грузії, Катар ... Скажете, чи можна це зробити за тиждень? Можна, якщо привести нових людей, які абсолютно точно не крадуть", – заявив Гончарук.

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Гончарук та Бойко влаштували перепалку в ефірі через "дерибан"

Гончарук та Бойко влаштували перепалку в ефірі через "дерибан"

Скріншот з відео

На його слова відреагував Бойко. "Ви знаєте, я вже не перший раз чую ваш виступ. Знаєте, я думаю, ви абсолютно щаслива людина. Ваше щастя в тому, що ви не розумієте, наскільки важка економічна ситуація в країні. І куди ви її ведете. За останні 3 місяці впало промислове виробництво. Це шлях в нікуди. Ви не розумієте, як розвивати економіку. Не можна просто здавати в оренду і продавати", – висловився він.

Гончарук та Бойко влаштували перепалку в ефірі через "дерибан"

Гончарук та Бойко влаштували перепалку в ефірі через "дерибан"

Скріншот з відео

"Так, ви маєте рацію. Я абсолютно щаслива людина. Але тому, що в моїй країні до влади прийшли нові люди, які не крадуть. За 30 років керування країною вашими колегами, шановний, ми позичали набагато більше. А ми зараз кожну третю гривню повинні віддавати на борги. Ви спочатку згадайте, що було 30 років, а потім говоріть про новий уряд", – відповів йому Гончарук.

Гончарук та Бойко влаштували перепалку в ефірі через "дерибан"

Гончарук та Бойко влаштували перепалку в ефірі через "дерибан"

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук заявив, що він і уряд поки не збираються йти у відставку, незважаючи на скандал із прослушкою.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Юрій Бойко Савік Шустер Олексій Гончарук
Місце
Україна
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