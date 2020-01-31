СБУ засекретила справу про "плівки Гончарука"

Служба безпеки України засекретила інформацію щодо кримінального провадження за фактом прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Про це повідомляють "Українські новини", які отримали офіційну відповідь від СБУ.
Спецслужби зазначили, що кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 359 Кримінального кодексу (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації). Всі інші дані не можуть бути розголошені через конфіденційність, наголосили у відомстві.
Олексій Гончарук
РБК-Україна
Також не повідомляється, хто був допитаний у рамках розслідування і чи був допитаний сам прем'єр Гончарук.
Відповідь СБУ
Як повідомляв OBOZREVATRL:
15-16 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" з'явилися аудіозаписи розмов, в яких нібито брав участь Олексій Гончарук. Людина з голосом, схожим на голос прем'єра, зізналася, що є "абсолютним профаном у економіці".
Пізніше в Кабміні відхрестилися від записів, назвавши їх фейком.
На тлі скандалу Гончарук заявив про свою відставку, але президент України Володимир Зеленський її не прийняв.
Також у Кабінеті міністрів України й Офісі президента посилили заходи безпеки після скандалу з "прослуховуванням" Гончарука.
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