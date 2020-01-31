Головна Новини
31 січня • оновлено в 12:07
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

СБУ засекретила справу про "плівки Гончарука"

Читати матеріал російською

Служба безпеки України засекретила інформацію щодо кримінального провадження за фактом прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це повідомляють "Українські новини", які отримали офіційну відповідь від СБУ.

Спецслужби зазначили, що кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 359 Кримінального кодексу (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації). Всі інші дані не можуть бути розголошені через конфіденційність, наголосили у відомстві.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

РБК-Україна

Також не повідомляється, хто був допитаний у рамках розслідування і чи був допитаний сам прем'єр Гончарук.

Відповідь СБУ

Відповідь СБУ

Як повідомляв OBOZREVATRL:

  • 15-16 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" з'явилися аудіозаписи розмов, в яких нібито брав участь Олексій Гончарук. Людина з голосом, схожим на голос прем'єра, зізналася, що є "абсолютним профаном у економіці".

  • Пізніше в Кабміні відхрестилися від записів, назвавши їх фейком.

  • На тлі скандалу Гончарук заявив про свою відставку, але президент України Володимир Зеленський її не прийняв.

  • Також у Кабінеті міністрів України й Офісі президента посилили заходи безпеки після скандалу з "прослуховуванням" Гончарука.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі ""Плівки" Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
"Плівки" Гончарука
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
6
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги