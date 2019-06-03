СБУ відреагувала на скандальне відео про окупацію України Румунією

В Україні існують проблеми не тільки в Чернівецькій та Одеській області. Під загрозою територіальних претензій знаходяться й інші регіони країни.

Про це на брифінгу 3 червня заявив перший заступник голови СБУ Іван Баканов, коментуючи резонансне відео про окупацію Румунією в 2022 році двох областей України, інформує INFORESIST (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"На жаль, є проблеми не тільки з цим роликом, є проблеми і в інших регіонах", – зазначив Баканов і додав, що про них він доповість на зборах, щоб потім всі правоохоронні органи приймали спільне рішення.

Іван Баканов president.gov.ua

"Але іноді здається, що коли ви залучаєте увагу до них, в даному випадку про цей ролик, то ваша увага стає інформаційно більш потужним приводом, щоб про цей ролик дізналися. Тому в цих питаннях потрібно більше враховувати, чи потрібно коментувати такі речі або просто ефективно на них реагувати", – сказав Баканов.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Youtube з'явилося провокаційне відео про нібито захоплення Буковини Румунією в 2022 році. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос вирішив скликати екстрену нараду.

Потім автор скандального відео записав нове послання для головного військового прокурора України Анатолія Матіоса і подякував йому за піар.

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