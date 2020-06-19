СБУ відкрила провадження проти Порошенка про Томос за заявою Філарета, – ЗМІ

Справу щодо Томоса проти Петра Порошенка відкрили за скаргою Філарета

Провадження стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка щодо отримання Томосу було відкрито ще в 2019 році за заявою предстоятеля розформованої УПЦ КП патріарха Філарета.

Як повідомило "Українській правді" джерело в Державному бюро розслідувань, провадження відкрила СБУ у листопаді минулого року.

"Мотив Філарета – це претензії до керівництва держави в першу чергу через те, що гроші, які отримувала УПЦ КП від своїх іноземних представництв, після створення ПЦУ сплачуються в Константинополь", – зазначило джерело.

Співрозмовник запевнив, що ДБР не планує грати на темі релігії та втручатися у діяльність ПЦУ, а також ставити під сумнів легітимність її створення.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили провадження через те, що держава отримала Томос.

18 червня Печерський районний суд Києва мав обрати запобіжний захід Порошенку в справі про нібито порушення при призначенні заступника глави Служби зовнішньої розвідки. Однак засідання перенесли на липень.