СБУ відкрила кримінальне провадження проти членів ТКГ в Мінську – В'ятрович

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення державної зради окремими представниками української делегації у ТКГ на переговорах у Мінську.

Про це йдеться у відповіді відомства народному депутату України від "Європейської солідарності" Володимиру В'ятровичу. Документ парламентар оприлюднив на особистій сторінці у Facebook.

За його словами, мова нібито про керівника Офісу президента Андрія Єрмака та другого президента України Леоніда Кучму.

Відповідь СБУ Facebook Володимира В'ятровича

ТКГ у Мінську LB.ua

"Головним слідчим управлінням СБУ 6 травня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, за фактом вчинення окремими представниками української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуацій у Донецькій та Луганській областях державної зради", – сказано у відповіді СБУ.

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