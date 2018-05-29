СБУ: У полоні на Донбасі залишаються 103 українці

На тимчасово окупованій території на Донбасі у полоні сепаратистів перебувають 103 людини, повідомила Служба безпеки України. Ще десятки заручників утримуються в Росії.У полоні проросійських бойовиків на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходяться 103 українці. Про це у вівторок, 29 травня, повідомила Служба безпеки України, передає агенція "Українські Новини".

"Загалом у полоні залишаються 103 людини у Донецьку й Луганську, десятки заручників у Росії", - повідомив представник СБУ. Зазначається, що на сьогоднішній день із полону звільнені понад 3,2 тисячі людей.

За даними першої заступниці голови Верховної Ради України та представниці України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірини Геращенко, понад 400 людей вважаються зниклими безвісти на Донбасі.

Українська сторона наполягає на негайному допуску до в'язниць на непідконтрольних територіях Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). МКЧХ має сприяти пошуку зниклих, пошуку інформації про незаконно утримуваних та моніторингу ситуації у в'язицях, вважає Київ.

27 грудня 2017 року українська влада передала проросійським сепаратистам на Донбасі 233 особи, а на контрольовану Києвом територію повернулися 73 заручники. За словами спецпредставника України з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі Віктора Медведчука, ще 29 людей відмовилися від обміну.