СБУ офіційно відреагувала на дані про спецоперацію з "вагнерівцями"
У Службі безпеки України заявили, що не коментуватимуть чутки про так звану "вагнерівську" спецоперацію контррозвідниками, дані про яку останнім часом поширюються в інформаційному просторі країни.
Водночас як виняток у відомстві наголосили, що першоджерелом відповідної інформації було російське видання, і назвали її фейковою. Офіційну позицію СБУ опублікувала її пресслужба в Telegram-каналі 19 серпня.
"СБУ не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим паче, коли такі інформаційні "вкиди" мають на меті нанесення шкоди Україні", – наголосили в повідомленні.
Там також додали, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які начебто зафіксовані на аудіозаписах.
"Титрування одного з учасників розмов як "офіцер СБУ" є домислом та маніпуляцією", – підкреслила пресслужба силового відомства.
У СБУ висловили переконання, що ініціатори таких інформаційних "вкидів" діють за логікою "декілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою".
"Тож закликаємо українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн", – підсумували в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ із "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито Андрій Єрмак зірвав, щоб не псувати відносини з Росією.
Згодом у мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, що може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.
Зі свого боку керівник ОПУ Андрій Єрмак Єрмак відхрестився від звинувачень у держзраді з "вагнерівською" спецоперацією та зливі інформації Росії.