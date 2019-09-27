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27 вересня • оновлено в 19:43
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СБУ не дала допуску Абромавічусу до держтаємниці

6.5т Читати матеріал російською

Служба безпеки України (СБУ) не надала допуску до державної таємниці генеральному директору "Укроборонпрому" Айварасу Абромавічусу.

Про це стало відомо OBOZREVATEL з обізнаних джерел.

Рішення правоохоронного органу фактично означає його звільнення з обійманої посади.

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Айварас Абромавічус

Айварас Абромавічус

Цензор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Айварас Абромавічус
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
в Украине нету сбу-есть шпионы работающие на россию
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