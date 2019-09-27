СБУ не дала допуску Абромавічусу до держтаємниці

Служба безпеки України (СБУ) не надала допуску до державної таємниці генеральному директору "Укроборонпрому" Айварасу Абромавічусу.
Про це стало відомо OBOZREVATEL з обізнаних джерел.
Рішення правоохоронного органу фактично означає його звільнення з обійманої посади.
Айварас Абромавічус
Цензор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше президент Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавічуса головою "Укроборонпрому", звільнивши з цієї посади Павла Букіна.
Абромавічус ініціював розслідування підписання Букіним указу про зміну статуту концерну з подальшим виведенням з-під його контролю "Укрспецекспорту".
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