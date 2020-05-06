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6 травня • оновлено в 23:19
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СБУ можуть зобов'язати стежити за мораллю: в законопроєкті Зеленського знайшли важливий нюанс

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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує покласти на Службу безпеки України непрямі обов'язки щодо захисту морально- етичних цінностей суспільства.

Текст відповідного документа №3196 опублікували на сайті парламенту.

Так, глава держави запропонував ввести в законодавство термін "Об'єкти національної безпеки України", під якими маються на увазі, в тому числі людина і громадянин, суспільство, держава.

СБУ можуть зобов'язати стежити за мораллю: у чому суть змін

СБУ можуть зобов'язати стежити за мораллю: у чому суть змін

112 канал

У тексті документа згадані духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє середовище, а також природні ресурси.

Розвиток духовності та моральних основ перебувають у списку національних інтересів.

Відзначимо, в законі про СБУ немає поняття об'єктів національної безпеки. Немає і не передбачається також положення про контроль за дотриманням моральних цінностей, однак у компетенцію спецслужби входить перешкоджання замахам на нацбезпеку, яку і пропонує уточнити Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроєкт про зміну роботу СБУ було подано 11 березня як невідкладний.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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