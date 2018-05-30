СБУ інсценувала смерть Аркадія Бабченка, журналіст живий

Смерть Аркадія Бабченка було інсценовано українськими спецслужбами задля попередження запланованого убивства. Для реалізації злочину було найнято колишнього бійця АТО.Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак повідомив під час прес-конференції у Києві в середу, 30 травня, що смерть Аркадія Бабченка була інсценована. Грицак запросив журналіста увійту в залу, де проводилася прес-конференція. Аркадій Бабченко попросив вибачення у дружини та інших людей за те, що довелося розігрувати загибель.

За словами Грицака, убивство журналіста Аркадія Бабченка було замовлене російськими спецслужбами. Для убивства Бабченка було завербовано громадянина України, який за 30 тисяч доларів США запропонував своєму знайомому, колишньому учаснику АТО, здійснити убивство. Ще 10 тисяч доларів вербувальник залишив собі. Під час прес-конференції Грицак також продемонстрував відео затримання вербувальника убивці - громадянина Г.

Організатори вбивства володіли великою кількістю інформації як про самого Бабченка, так і про його рідних та зв'язки в Україні. За словами самого Бабченка, організатори вбивства мали його фотографію із паспортного столу в Росії.

Напередодні поліція повідомила про смерть російського журналіста Аркадія Бабченка, якого вбили пострілами в спину.