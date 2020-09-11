СБУ ігнорує діяльність Деркача, якого США назвали агентом Росії, – Новіков

Служба безпеки України не розслідує діяльність нардепа Андрія Деркача, якого у США офіційно вважають агентом Росії. Натомість проти Петра Порошенка порушили 15 нових безглуздих справ.

Про це заявив на брифінгу адвокат п’ятого президента Порошенка Ілля Новіков, пишет сайт "Європейської солідарності".

Новіков зауважив, що всі попередні провадження проти Порошенка зайшли в глухий кут.

"Найбільш примітне в останній активності СБУ – це не те, що заведені нові 15 справ стосовно Порошенка – ми до цього вже звикли. Як те, що не порушено жодного кримінального провадження проти депутата Деркача. При тому, що і Державний департамент, і Міністерство фінансів США щодо Деркача чітко висловились про те, що вони вважають цю людину активним співробітником російських спецслужб. На цьому тлі особливо помітно, що СБУ ця ситуація не цікавить", – зауважив Новіков.

Він зауважив, що спецслужби та дипломати США вважають, що СБУ в курсі ситуації щодо Деркача.

"І той факт, що щодо Деркача, судячи з усього, не відбувається будь-яких перевірочних чи слідчих заходів, маркує позицію керівництва України, яка звісно ж не може йти на користь відносинам України та США", – резюмував Новіков.

Нагадаємо, 10 вересня Міністерство фінансів США ввело персональні санкції проти Андрія Деркача і трьох росіян.